Häirivad kaadrid: rotimürki söönud Tartu rebase viimsed eluhetked möödusid piineldes

Metsloomaühingu vabatahtlik Airiin sai rebase kahva abiga puuri. Reinuvader oli apaatne, kuid üsna pea hakkas tema keha krambihoogudes vappuma. Esialgne kahtlus, et loom oli saanud löögi autolt, asendus mõistmisega, et rebane oli söönud mürki ja tegutsemiseks enam aega raisata ei olnud.

Metsloomaühinguni on korduvalt jõudnud loomad ja linnud, kes mürki söönud on. Näriliste vastu kasutatav mürk jõuab aga tihti ka loomadeni, kes närilistest või nende raibetest toituvad. Samuti on näriliste mürk äärmiselt ohtlik lemmikloomadele. Tihti jäetakse mürk loomadele kättesaadavasse kohta ja kuna see on meelitava lõhnaga, siis läheb see söögiks.