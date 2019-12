Päevakäpp: pisikese Frida elust on puudu päris oma kodu

Möödusid päevad ja nädalad ning Fridaga koos turvakodusse saabunud õed-vennad hakkasid üksteise järel koju minema. Ka Fridale oli huviline ning kõik oli juba kokku lepitud, kuid viimasel hetkel otsustati teisiti. Kes teab, milleks see hea oli, et Frida sel hetkel koju ei läinud, kuid nüüd on väike kassitirts taas koduootel ning ei jõua enam ära oodata, millal päris oma koju saaks.

Fridat teeb ärevaks ka asjaolu, et hoiukoduga on kokkulepe pühapäevani ning seejärel saab otsa Frida aeg hoiukodus. Kuhu edasi minna, kui ühtegi vaba hoiukodu ei ole? Meie arvame, et siis jääb üle vaid päriskoju minna!

Vahva ja sõbralik pooleaastane Frida on saanud kõik vajalikud terviseprotseduurid, ta oskab kenasti kasutada liivakasti, söögiisu on liigagi hea ning ta teab täpselt, milleks inimesed mõeldud on! Kui sina sooviksid väiksele Fridale kinkida kuu ja tähed ning ta päriskoju viia, siis kirjuta kassipiigale aadressile info@kassideturvakodu.ee!