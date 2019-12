Šokeeriv video: loomakaitsjad paljastasid Rootsi seafarmide ebainimlikud tingimused

«Meie põhjalik dokumentatsioon demonstreerib selgelt, millised on tagajärjed, kui me vaatame sigu ainult toodetena ja elame süsteemis, mis hoolib vaid majanduslikust kasust. Meie, inimesed, kasvatame sigu kohutavates tingimustes, et neid miljonite kaupa hiljem tappa. Seda kõike sellepärast, et me soovime pühade ajal süüa peekonit ja sinki. See on ebaeetiline ja sellele ei ole õigustust,» ütles Djurrättsalliansen kõneisik Malin Gustafsson.

«Vaatamata antud lubadustele näitavad meie salvestused, et viimase kümne aasta jooksul ei ole sigade jaoks midagi paremaks muutunud. Meie piltide ja videomaterjalide võrdlus eelnevast ja tänasest ei näita väiksemaidki erinevusi. Materjalides on näha Rootsi seafarmide ilustamata reaalsust. Meil kõigil on võimalik väga lihtsalt need loomade vastu suunatud õudused lõpetada, kui me loobume liha tarbimisest. Loomad on tundlikud olendid nagu meiegi, kellel on õigus elule. Loomasõbralikku liha ei ole olemas, kuid loomasõbralikku toitu on - ja see on taimne», ütles Malin Gustafsson.