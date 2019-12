Kuhu pöörduda pühadeajal esmaabi vajava lemmikloomaga?

Parim abi hädaolukordade vastu on ennetus. Suurim oht lemmiku tervisele kipub olema toidulaud. Jõulultoit on enamasti tavapärasest rammusam ning rasvane toit võib põhjutada neljajalgsel kõhulahtisust või oksendamist. Eriti mürgised toidud on loomade jaoks šokolaad, sibul, viinamarjad, pähklid ja avokaado. Ka laualt ülejäänud kondid on koerale ohuks, kuna töödeldud kont puruneb hõlpsamini teravateks kildudeks. Teravad killud võivad soole lõhki tõmmata või tekitada sooleummistust. Sellisel puhul on vaja kirurgilist sekkumist. Suureks ohuks on ka toidud, mis võivad kõhus edasi paisuda. Selliste toitude puhul võivad suuremad kogused lõppeda suisa maokeeruga, mis on eluohtlik seisund.