Halva kvaliteediga allapanu võib tekitada terviseprobleeme nii närilisele kui omanikule

Paljud graanulid, heinad ja saepurud kipuvad tolmama, mis on kahjulik nii väikesele loomale kui inimesele. Pidev tolmu sees elamine võib esile tuua mitmeid hingamisteede haiguseid. Veetes suure osa oma igapäevast allapanu sees, on oluline ka selle koostis. Lemmikule puurivooderdust valides peaks veenduma, et see ei sisalda toksilisi ühendeid. Nendeks võivad olla tööstusjäägid või keemilised lisandid. Mida looduslikum on allapanu, seda rõõmsam ja tervem on ka pere lemmikloom. Millamore allapanu- ja pesamaterjalid on valmistatud puhtast töötlemata puidust ning on tolmuvabad. Tänu sellele ei põhjusta nad tolmust tulenevaid allergiaid ja hingamisteedeprobleeme. Eriti oluline on see tundliku nahaga ja karvututele loomadele.