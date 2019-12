Maailma ainsast koaalahaiglast on saanud omamoodi välihospidal

Austraalia idarannikul Pärnu suuruses linnakeses Port Macquarie's juba 1970. aastates alates tegutsev kliinik on ainus koaaladele keskendunud raviasutus terves maailmas, vahendab ERR Menu .

Viimased kolm kuud on Austraaliat laastanud lähiajaloo ulatuslikumad maastikupõlengud, milles on hukkunud kuus inimest, hävinud sadade austraallaste kodud ja peaaegu poole Eesti suurune metsamassiiv. Maailma ainsast koaalahaiglast on saanud lahinguhospital, kus käib praktiliselt ööpäevaringselt elude päästmine. Haigla intensiivravi-osakonda jõuab viimasel ajal 80-90 raskes seisus koaalat kuus.