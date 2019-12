Päevakäpp: imelise kasukaga Tuti-Fruti pääses karmist tänavaelust

Hoiukodu perenaine kirjutab rõõmustades: «Ta on juba väga julgeks muutunud ja elu on sisse tulnud, hinges on ta vist täitsa kassipoeg veel, sest kogu aeg mürgeldab ja mängib. Päris süleloom ta veel ei ole, aga ma arvan, et vaikselt liigub sinnapoole. Ta otsib väga lähedust ja vahel isegi ronib sülle magama, aga kui süles ei taha olla siis tuleb meie kõrvale tuttu, et ikka pai saaks. Inimesi ta ei karda enam.