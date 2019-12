«Kassikuninganna» juures teeniv vabatahtlik avas suu: ta peitis kasse, sest ei tahtnud neist loobuda

Saue eramus valitsenud mustus ja hingemattev hais on vabatahtliku sõnul paratamatu, kui loomi on üheskoos palju.



Eelmisel nädalal selgus, et kurikuulus «kassikuninganna», MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond juhatuse liige Katrin Gaver, kes aastaid haigetele ja hüljatud kassidele raviraha on korjanud, hoiab hiirekuningaid Sauel asuvas hoones kohutavates tingimustes.