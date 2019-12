Tartumaal kadunuks jäänud koera mälestuseks sündis Eestis ainulaadne ettevõtmine

14-aastane pime ja kurt Družok kadus oma Tartumaal Kaagvere külas asuvast kodust 4. detsembri pärastlõunal ning kuigi perenaine Kadri Puusepp alustas kohe koera otsimist ja kuulutas sotsiaalmeedias tema kadumist, olid püüdlused tulutud ning leidmata Družok jäigi.

Küll aga tekkis Kadril juba siis idee, mille teostamiseks sai aeg küpseks aasta hiljem. Družok, kes oli enne Kadri lemmikuks saamist elanud varjupaigas, puges eestlaste südamesse esimest korda 2011. aasta märtsis, mil Eesti Loomakaitse Selts tol ajal väga viletsas seisus olnud koera raviks toetusi kogus. Družok paranes, veetis järgnevad aastad Kadrile rõõmu tuues ning Kadri leidis, et parim viis koera mälestada on kodutuid ja abi vajavaid loomi aidates — täpselt nii, nagu tema lemmikut kahel korral abistati.

Družoki raviks kulus kolm aastat ja tuhandeid eurosid, hiljem kulus Kadril igakuiselt 200 eurot, et armastatud sõbra seisund stabiilsena hoida. FOTO: Kadri Puusepp

Nii sai alguse MTÜ Heategevusfond Družok. «Družok oli koer, kelle elu jooksul ühendasid lausa kahel korral inimesed oma jõud, et teda aidata ning tema elukvaliteeti muuta,» kirjeldab Kadri fondi sotsiaalmeedialehel. «Nüüd on aeg Družoki mälestusfondi näol aidata neid, kes ise abi paluda ei saa ning alles oma hoolivat perekonda otsivad.»

Fondi eesmärk on toetada kodutute loomadega tegelevate organisatsioonide hoolealuste veterinaarseid uuringuid ning ravi, et tagada parim hool neile, kes alles ootavad võimalust leida oma kodu. Kuna kodutute loomadega tegelevaid organisatsioone on mitu ning nende hoole all olevaid loomi veelgi rohkem, püüab Družoki fond kindlustada selle, et ükski neljajalgne abita ei jää.

Kadri sõnas Lemmikule, et on loomade abistamise suhtes nõudlik ja leiab, et igal juhul tuleks rõhuda kvaliteedile, mitte kvantiteedile — kassikarja võib küll olla üpriski lihtne elus hoida, kuid iga indiviidi niiviisi abistada ei saa. Iga looma elukvaliteet ja heaolu on tähtis, sest tõstab ka tema võimalust uuele püsivale kodule.

Družok FOTO: Kadri Puusepp

«Inimesed, kes mind tunnevad, teavad, et oma heategevuslikes ettevõtmistes olen äärmiselt täpne, kalkuleeriv ning pooldan kvaliteetset ja läbimõeldud abi osutamist, mis arvestaks seejuures looma seisundist ning ka iseloomust tulenevalt seda, et abistatav loom saaks võimalikult vähe traumeeritud,» sõnas Kadri. «Usaldatud annetustesse suhtun ülima täpsusega ja minu jaoks on oluline ressursside sihipärane, planeeritud ja läbimõeldud kasutamine, sest vastutus, mis kaasneb annetatud vahenditega toimetamisel, on suur, ning seetõttu on eesmärgiks nende vahendite võimalikult optimaalne paigutamine.»

Heategevusfond Družok otsib nüüd koostööpartnereid — kui sul on mõte, ettevõte või idee, mille abil toetada fondi tegevust, võta Kadriga julgesti ühendust läbi Facebooki või meili teel aadressil heategevusfonddruzok@gmail.com.

Soovi korral saad anda oma panuse juba olemasolevale arveldusarvele: