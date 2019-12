Sellisel olukorral on aga teaduslik seletus. Uuringud on tõestanud, et inimajud püüavad paljudel juhtudel loomi vaadates ära tunda teiste inimeste nägusid. Kõige levinum on beebinägude nägemine, millele aitavad tõenäoliselt kaasa paljude loomaliikide suured ja armsad silmad.