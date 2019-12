Eesti kassipoegi on taas kimbutamas surmav parvoviirus

Soe ja pikk sügis soosis igati viiruste levikut ja nii sai Pesaleidja parvoviiruse täies mahus sisse. Seekord on Loomade Kiirabi kliinikus üheaegselt oma elu eest võitlemas kolm kassipoega. Aga see on vaid praegu nii — ühel hetkel võib neid olla seal palju-palju rohkem.

Praeguseks on kõik kolm kiisut jätkuvalt loiud, ei söö endiselt ise ning palavikud püsivad kõrgel. Nad saavad ravi ja sundtoitmist, kuid parvot võita on keeruline ja iga tund võib kaasa tuua muutuse halvemuse poole. Suure tõenäosusega on Pesaleidja karantiinis teisigi kasse, kelle organismis parvo peitub — esimeste sümptomite ilmnemisel hakatakse neid koheselt ravima.

«Küll aga oleme me taaskord tupikus ja vajame teie abi selleks, et need kolm pisikest võitlevat hinge saaksid vajalikud ravimid ja toimingud. Et nende kliinikuarved saaksid tasutud ja et meil oleks võimalus sinna tagasi tormata kohe, kui kellegagi seda väga vajame,» kirjutas Pesaleidja sotsiaalmeedias. «Tänaseks on nende kolme kliinikuarve kokku veidi üle 1000 euro ja oleme ausad — lõppu sel veel ei paista. Kardetavasti on see alles algus.»