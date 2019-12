Päevakäpp: mõnusalt ümarate kehavormidega Pontsik unistab soojadest paidest

Muidugi ei tea Pontsik mida tema nimi tähendab, sest kes tahaks saada nime oma ümarate kehavormide pärast? Tema arvab, et tema nimi tähendab «kõige erilisem» ja eks nii ju ongi. Ta on ääretult eriline mõmmikkass!

See muhe ja vahva Pontsik on ka südames sama eriline kui oma välimuses. Ta on rahulik ja malbe ning peab väga lugu pehmest paitusest. Just seetõttu on tema südames kasvamas soov juba lähiajal oma päriskoju jõuda, sest ta teab, et seal kingitakse paitusi ööl ja päeval, talvel ja suvel, nii läbi une kui ka mänguajal.