Suri armastatud internetistaarist kass Lil Bub

«Ma olen Bubi terviseprobleemidest alati väga avameelselt rääkinud ning pole saladust teinud sellest, et teda vaevas agressiivne luuinfektsioon,» selgitas kassi omanik Mike Bridavsky hüvastijätupostituses. «Kuid isegi seda teades ei osanud me arvata, et ta nii varakult ja ootamatult lahkub.»

A post shared by Lil BUB (@iamlilbub) on Dec 2, 2019 at 9:25am PST

«Ma ei unusta kunagi Bubi lahkust, armastust ja imelist võimet maailma tuua rõõmu ja maagiat,» kirjutas Bridavsky ja lisas, et on igavesti tänulik, et Bub just tema sõbraks sai.