Nähtamatud Loomad valiti maailma tõhusaimate loomakaitseorganisatsioonide hulka

«Animal Charity Evaluators'i tunnustus on suur au ning annab meile palju kindlust juurde, et liigume õiges suunas. Iga väike samm loomade heaks loeb – sõrme viibutamise asemel üritame kõiki muutustesse kaasata, et parandada koos miljonite farmiloomade elu Eestis,» kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering, kelle sõnul on organisatsiooni tugevusteks teaduspõhine lähenemine ning pidev enesereflektsioon ja arenemine.