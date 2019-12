Pildid ja video: Marina Kaljurand kutsus armastatud koera sünnipäevale erilised külalised

Kuigi Onu Rocky sünnipäev on 2. detsembril, tähistati seda päev varem jalutuskäiguga, kus osalesid lisaks Rockyle ka tema neli õde Patsike, Häppy, Roxy ja Alice ning vend Aramis. «Kõik need 11-aastased pensionärid olid kohal ja kepsutasid rõõmsalt ringi, võtsid jälgi üles — alguses isegi kaklesid, kuid lõpus olid kõik üks sõbralik koertepere,» jagas Kaljurand sotsiaalmeedias rõõmu ja lisas, et Onu Rocky oli päevaga rahul ning veetis ülejäänud õhtu põõnates.