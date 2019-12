Nõmmel sai aiast põgenenud koer raskelt vigastada

Eelmisel nädalal pääses suure põgenemiskiguga Franz Nõmme koduaiast välja. Pere kasutab igaks juhuks lemmikuga aiaski jalutades rihma, kuid tol hommikul hüppas koer ise ukse lahti, tormas hoovi ja kadus üle plangu. Pererahvas suundus neljajalgset kohe otsima, kuid hetkeks, mil ta leiti, oli Franz juba autolt löögi saanud ja lamas teepervel.

Esialgu ei lasknud vigastatud koer kedagi ligi, kuid tekkide ja ülima ettevaatlikkuse abil suudeti ta Loomade Kiirabi kliinikusse viia. Alles takkajärgi avastasid abistajad, et Franzist hellikumat koera on raske leida.

Esialgu arvasid veterinaarid, et koer on õnnesärgis sündinud ja pääses lihtsalt. Avariile järgnenud päeval tehtud põhjalik uuring näitas aga karmi pilti — ajutrauma, esikäpp kildudeks ja vaagnaluu puru. Ka närvid said kahjustada ja täitsa omal jalal Franz liikuda veel ei suuda.

Kuna Franz vajas kiiret lõikust, tuli loomaarst Kristo Klaassen laupäeval spetsiaalselt tema pärast tööle. Paraku polnud palju puudu sellest, et Franzust võiks nüüd vaid minevikuvormis kirjutada — koera hingamine lakkas kopsuturse tõttu, kuid kiire tegutsemisega arstid tal kutsademaale minna ei lasknud.

Franzu seisund on stabiliseerunud ja täna hommikul tehtud analüüsid näitasid, et ta võib taas operatsioonile minna. Ka kops on taastunud ja näeb välja selline, nagu üks kops välja nägema peab. Riskid on siiski väga suured ja kõik võib korduda, kuid lõikust edasi lükata ei saa.

Perekond on tasunud kõik senised arved, aga kulukad operatsioonid ähvardavad rahakotist viimasegi sendi võtta. Franzule ulatas oma abikäe MTÜ Loomapäästegrupp, et neljajalgne terveks ravitaks ja koju tagasi saaks. Franzu on oodatud toetama ka kõik loomasõbrad, sest vabatahtlike toel tegutsev MTÜ ilma annetajate abita tegutseda ei saaks.