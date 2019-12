Video: uudishimulik koer leidis põõsastest ulaka mänguasja

Crossi sõnul on Huni erinevatest närimismänguasjadest lausa sõltuvuses ning leiu kätte saamine koera hammaste vahelt osutus palju keerukamaks ülesandeks kui arvata võiks. Lõpuks jõudsid Lissa ja Huni kompromissini — Huni jättis lelu maha, kuid mattis selle järgmise korra ootuses hoolikalt mulla alla, et see vahepeal ära ei kaoks.

«Ma ei suutnud uskuda, mida ma Huni hammaste vahel nägin,» meenutas koera perenaine. «Ta tahtis selle autosse kaasa võtta, sest on alati kummimänguasju armastanud, tema jaoks oli see lihtsalt uus vahva lelu.» Cross lisas, et kogu vahejuhtum kestis ligi tunni — nii kaua läks Hunil saamaks aru, et oma väärtuslikku leidu ta koju viia ei tohi.