Galerii ja video: Berliini loomaaia pandakaksikud nautisid uues hällis und

Loomaaia direktor Andreas Knieriem sõnas, et pandad on oma sünnikaalu viieteistkordistanud ning talitajatel on hea meel, et loomad jõudsalt sirguvad. Hiljuti leiti, et inkubaatorid on neile liialt väikesed ning pandadele ehitati puust raami ja pleksiklaasist seintega häll, kus nad kahekesi puhata saavad. 2.5-meetri pikkuses hällis on piisavalt ruumi nii pandapoegadele kui ka pehmetele tekkidele.