Südantsoojendavad kaadrid: jääkaru Nora poja lemmikkoht on ema kaisus

Schönbrunni loomaaed teatab, et Nora hoolitseb oma esimese järeltulija eest hästi. Iseenesest mõistetavalt on loomaaed esialgu ettevaatlik ja hoiab pöidlaid pihus, sest jääkarupoegade suremus esimestel elukuudel on suur. Norat ja tema pojakese arengut jälgitakse pidevalt pesakaamera kaudu.