Päevakäpad: Kiisiku ja Pinto kurb ootus - kas me jääme kokku?

Neil oli kõik olemas - oma pere, pehme voodi, täidetud kausid ning parim südamesõber teineteise näol. Ühel päeval sai pere kord elus esineva tööpakkumise Aasiasse ning järgnes hullutav aeg. Asjaajamine, pakkimine, kolimine. Ei, ärge nüüd mõelge, et Kiisik ja Pinto jäeti saatuse hooleks, vastupidi, Kiisik ja Pinto olid pereliikmed ning plaan oli selge - Kiisik ja Pinto tulevad kaasa. Kui pere käis eelnevalt Aasias uue elukorraldusega tutvumas, sai selgeks, et kõik ei lähe nii libedalt nagu plaanitud ning kassikeste kaasa võtmine on võimatu .

Sel hetkel purunesid paljud südamed, kuid kõige suurema hoobi said muidugi Pinto ja Kiisik. «Mis saab edasi? Pere on läinud, tuttavaid paikäsi enam ei ole. Kas me saame üldse kokku jääda?» mõtlevad Kiisik ja Pinto ahastavalt nüüd, kui nende maailm on segi pööratud ning tulevik tundub tume.

Kiisik ja Pinto on omavahel nii tugevalt kokku kasvanud, et neid lahutada oleks südametu. Kuskil peab ju ometi olema inimene, kelle südamesse ja koju mahuvad parimad sõbrad Kiisik ja Pinto. Kaks kassi on alati parem kui üks ning kõige toredam, kui nad on juba eelnevalt omavahel sõbrad ja omavahelist sotsialiseerimist enam ei vaja.

Saada korda ilus jõuluime ning kingi Kiisikule ja Pintole päris oma kodu!