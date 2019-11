Päevakäpp: puukuurist leitud kiisupoeg Riin otsib oma kodu

Nüüd on pisike kassitirts hoiukodus saanud nimeks Riin, ta on kenasti kosunud ning saanud esmased terviseprotseduurid. Parasjagu on juba mängitud ja lustitud, õpitud liivakasti kasutama, pehmetel patjadel magama ning muidugi selgeks on saadud ka nipid, kuidas kahejalgseid enda käpa alla saada.