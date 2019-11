Südamlik video ⟩ Pisarates mehe taaskohtumine oma 7 aastat tagasi kaduma läinud kassiga

Emotsionaalseks taaskohtumiseks lendas Robert üle 3000 kilomeetri, et jõuda Los Angelesse ja sõita Venturasse. Selleks hetkeks ei olnud ta Chebonit näinud kokku seitse ja pool aastat.

Hetk, mil Robert oma kaduma läinud lemmikut nägi, oli emotsionaalne ning viis mehe lausa pisarateni. «Ma palvetasin, et olen valmis tegema kõike, et saaksin oma Cheboni tagasi,» ütles Robert oma kassi süles hoides.

«See on ime,» tunnistas Robert oma kassi paitades ja rõõmustas, et pühad on sel aastal eriti erilised.