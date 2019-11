Video: vaata, kuidas reageerivad Eesti suunamudijad karusloomafarmide jõhkrust nähes

Kampaanias osalevad kuulsad Eesti suunamudijad Hanna Martinson, Liis Velsker, Liina Ariadne Pedanik, Martti Hallik, Mick Pedaja, Alisa Tsitseronova ja Juhani Särglep.

«Kampaania #loomadesilmis on suunatud eelkõige noortele tarbijatele, et tõsta teadlikkust karusloomafarmide kulissidetagusest elust, mis on kõike muud kui ilus mütsitutt või kohev jopekrae,» ütles kampaania eestvedaja, näitleja ja Loomuse liige Hanna Martinson.«Usume, et noored hoolivad loomadest ja tahavad päriselt maailma muuta.»

Kampaania keskmes on klassikaline reaktsioonivideo — filmitud on üksnes vaatajate vahetuid emotsioone ja arvamusi. Klipi autoriks on Virgo Haan ja see on üles võetud stuudios Föön. Videoklippi levitatakse sotsiaalmeedias ja näidatakse detsembris ning jaanuaris kõikidel Coca-Cola Plaza ekraanidel, Tartu kinos Ekraan ja Viljandi Centrumis.

«Kuigi teeme Loomuses igapäevaselt tööd selle nimel, et Eesti keelustaks karusloomafarmid, on oluline jõud ka tarbijatel, kel on igapäevaseid ostuotsuseid tehes võimalik valida looma- ja keskkonnasõbralik toode,» ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Seetõttu veab Loomus Eestis eest rahvusvahelist programmi Fur Free Retailer, millega liitunud moeettevõtted ei kasuta karusnahka. Samuti kutsume inimesi üles tähele panema ja huvi tundma, kus kasutatakse karusnahka ja kuidas seda tööstuses toodetakse.»

Aastate jooksul on karusloomakasvanduste keelustamisele Eestis toetust avaldanud kõik siinsed loomakaitseorganisatsioonid ja koos nendega pea 70 erinevate valdkondade ettevõtet. Loomuse algatatud rahvusvaheline petitsioon on kogunud juba ligi 54 000 allkirja. Keeldu toetavad avalikult tunnustatud näitlejad, muusikud, kirjanikud, arstid, ajakirjanikud, moekunstnikud, zooloogid. Sellekohast arutelu Eestis on tervitanud paljud rahvusvahelised loomakaitseorganisatsioonid, sh maailma populaarseim loomakaitseorganisatsioon PETA, Queeni legendaarne kitarrist Brian May ja Hollywoodi näitleja Mena Suvari.