Tallinna «kassikuninganna» tegutseb jälle: politsei päästis jääkülmast urkast neli kassipoega

Pesakonna kassipoegi leidsid Põhja prefektuuri korrakaitsjad sotsiaalkorterist, kus nad seal elanud naisele üle jõu käisid. Üks politseinikest, Kersti (nimi muudetud, toimetusele teada), otsustas abitud loomad oma hoole alla võtta, et neile uued kodud leida.

Kartes, et kassipoegi võib ees oodata magamapanek, otsustas Kersti nad varjupaiga asemel hoopis mõne loomapäästega tegeleva vabatahtlike ühingu hoole alla anda. Üks Kersti kolleegidest teadis soovitada MTÜ-d Eesti Kassisõprade Kogukond ja nii Kersti selle juhatuse liikme Katrin Gaveriga ühendust võttiski.

Kassisõbrad sattusid meedia huviorbiiti juba varem, kui «Kuuuurija» MTÜ tegevuse teleekraanile tõi. 2018. aastal koguti headelt inimestelt kasside toetuseks 70 000 eurot. Kuhu raha läks, ei ole teada. Kersti juhtunust kuulnud ei olnud ning seetõttu midagi kahtlustada ei osanud.

«Ma teadsin küll, et kõik loomapäästeühingud on praegu ülerahvastatud, sest kassipoegi on meeletult, aga üllataval kombel oli MTÜ Kassisõbrad valmis nad kohe vastu võtma,» kirjeldas Kersti. «Viisime kassid ära, aga midagi jäi kripeldama — hoone oli lagunenud, voolu ja kütet ei olnud, ühes puuris istus pesakond kassipoegi koos emaga.» Katrin Gaver aga kinnitas, et loomadel pole häda midagi ja külma nad ei karda.

Alles pärast kasside üle andmist hakkas Kersti taustauuringut tegema ning jõudis järeldusele, et oli neljajalgsed jätnud halbadesse kätesse. Koheselt kirjutas ta Gaverile, kes sõnumitele esialgu ei vastanud: «Mõtlesin, et lähenen heaga ja pakun hoiukodu ja võtan nad ebasanitaarsetest tingimustest ära.» Kassisõprade juht nõustus lõpuks, et võib kassipojad tagasi anda, aga mingit muud abi ta neile ei osuta.

Kassipoegadele püüab Kersti nüüd uued kodud leida. FOTO: Erakogu

Lepiti kokku, et kohtutakse kolmapäeva pärastlõunal, kuid pool tundi enne tähtaega saatis Gaver sõnumi, et ei saa siiski tulla ja soovib kassipoegade üle andmist edasi lükata. Kersti sellega aga nõus ei olnud ja ütles, et kokkulepitud ajal on tema kohal ja viib kassid ära. Ka Gaver ilmus välja, olles mitte just kõige paremas tujus.

Enne kassidega lahkumist uuris Vormiriietuses Kersti Gaverilt, miks loomi niivõrd viletsates tingimustes hoitakse ja uusi hädalisi vastu võetakse. Sellele Gaver vastata ei osanud, kuid märkis, et Kersti toodud transpordipuur võiks kenam ja puhtam olla. «Vastasin talle, et mis te räägite, vaadake palun enda ümber toimuvat,» sõnas Kersti. «Kassisõprade grupi reeglites on, et kassidele tohib anda ainult kvaliteettoitu ja panna liivakasti korralikku liiva, ent grupi omanik neid reegleid ise ei jälgi — ühes kotis oli veidi halvaks läinud poetoitu, liivakastides saepuru.»

Kersti kriitikat kuuldes sai Katrin Gaver pahaseks ja lubas korrakaitsja kohtusse kaevata öeldes, et korrakaitsja on nii noor, kuid juba nii ülbe. Peale lahkumist leidis Kersti, et ta oli Kassisõprade grupist välja visatud ja blokeeritud ning grupi tegemisi ta enam ei näe. Neljale kassipojale püüab ta nüüd omal jõul kodud leida.