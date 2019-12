Kurikuulus «kassikuninganna» tegutseb jälle: jääkülmast urkast toodi ära neli kassipoega

Pesakonna kassipoegi leidsid Põhja prefektuuri korrakaitsjad sotsiaalkorterist, kus nad seal elanud naisele üle jõu käisid. Üks politseinikest, Kersti (nimi muudetud, toimetusele teada), otsustas abitud loomad oma hoole alla võtta, et neile uus kodu leida.

Kartes, et kassipoegi võib ees oodata magamapanek, otsustas Kersti nad varjupaiga asemel hoopis mõne loomapäästega tegeleva vabatahtlike ühingu hoole alla anda. Kersti kolleeg teadis soovitada MTÜ-d Eesti Kassisõprade Kogukond ja nii ta selle juhatuse liikme Katrin Gaveriga ühendust võttiski.

Kassisõbrad on olnud meedia huviorbiidis juba varem, kui «Kuuuurija» MTÜ tegevuse teleekraanile tõi. 2018. aastal kogusid head inimesed sealsete kasside toetuseks 70 000 eurot, kuid kuhu raha läks, ei ole tänini teada. Kersti sellest loost midagi ei teadnud ega osanud seetõttu ka midagi kahtlustada.

«Ma teadsin küll, et loomapäästeühingutes on praegu kassipoegi meeletult palju, aga üllataval kombel oli Kassisõbrad valmis nad kohe vastu võtma,» kirjeldas Kersti.

Kersti rääkis, et ta viis küll kassid ära, aga midagi jäi kripeldama — Sauel asuv hoone oli lagunenud, voolu ja kütet ei olnud, ühes puuris istus pesakond kassipoegi koos emaga. MTÜ juht Katrin Gaver aga kinnitas talle, et loomadel pole häda midagi ja külma nad ei karda.

Alles pärast kasside üleandmist otsustas Kersti taustauuringut teha ning jõudis järeldusele, et oli väiksed karvapallid jätnud halbadesse kätesse. Kohe kirjutas ta Gaverile, kes sõnumitele esialgu ei vastanud, kuid lõpuks nõustus kassipojad tagasi andma.

Siis, pool tundi enne kokkulepitud tähtaega saatis Gaver sõnumi, et ei saa tulla ja soovib kassipoegade üleandmist edasi lükata. Kersti sellega ei nõustunud ja teatas, et tema tuleb kokkulepitud ajal kohale ja viib kassid ära. Siis ilmus välja ka Gaver, mitte just kõige paremas tujus.