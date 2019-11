Miks ei sobi pisiloomad lapsele esimeseks lemmikuks?

«Pisi- ja eksootiliste loomade perre võtmist kiputakse tihti otsustama emotsiooni ajendil ega kujutata ette, et ka need loomad vajavad palju hoolt ja tähelepanu,» sõnas Eesti Loomakaitse Seltsi otsese abistamise juht Margit Midro. «Tihti eelistatakse lapsele võtta koera või kassi asemel just lemmikloom, keda saab hoida puuris või akvaariumis, kuna arvatakse, et need loomad vajavad vähem tähelepanu ning neid on lihtsam ja odavam pidada. Tekkivate kohustuste valesti hindamisele järgneb tihtilugu loomadest loobumine või lausa hülgamine.»