Rõõmusõnum koeraomanikele: Põhja-Tallinnas hakatakse korrastama koerte jalutusväljakuid

«Tegemist on kauaoodatud objektiga, mille korrastamist kohalikud elanikud nõudsid juba päris ammu. Peale inventari väljavahetamise lisatakse väljakule liiva, et vähendada liigniiskuse probleemi. Samuti on plaanis korda teha olemasolev piirdeaed,» ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.