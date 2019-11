Päevakäpp: Spicy loodab, et tema lõputu ootus lõpuks läbi saab

Tänaseks on aga see vahva poisiklutt sirgunud juba pea seitsmekuuseks ning mida endiselt ei paista, on päris oma kodu. Lootusetus hakkab võimust võtma ning enam ei mõju hoiuinimese lohutavad sõnad, et küll leidub pere Spicylegi. Kus see päriskodu küll end peidab?