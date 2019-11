Šokeerivad kaadrid Leedu karusloomafarmidest: naaritsakutsikate laipadest putukate poolt söödud elusate loomadeni

Ühes farmis peeti ligi 3000 naaritsat niivõrd väikestes puurides, et Leedu seaduste kohaselt liigitub see loomade väärkohtlemise alla. Leedu Veterinaaramet trahvis ettevõtet nõuete rikkumise eest. Kolmes teises karusloomafarmis peeti samuti loomi liiga väikestes puurides, millele järgneb trahv Veterinaarameti poolt.

Avaldatud kaadrid ei ole aga esimene kord, mil avalikkusele Leedu karusloomafarmide elutingimusi paljastatud on. Sarnaseid tingimusi paljastasid kaadrid ka 2018. aastal. Nähtamatute Loomade Leedu tiimi sõnul on see selge märk, et karusnahatööstus ei ole suuteline tagama loomade heaolu või parandama oma vigu.