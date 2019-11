USAs hakatakse loomapiinajaid nüüdsest eriti karmilt karistama

Kahepoolse toetusega seaduseelnõu keelab muuhulgas loomade sihipärase lömastamise, põletamise, uputamise, lämmatamise, löömise ja muud sorti vägivalla, millega looma tõsiselt vigastatakse. Seadusrikkujaid ootab ees rahatrahv või kuni seitse aastat vangistust. Õigusakti allkirjastades sõnas Trump, et teeb seda suurima heameelega ning leidis, et loomapiinajate pihtide vahele võtmine oleks võinud juba ammu alguse saada.

Eelnõu toetajate sõnul täidab see olulised lüngad juba eksisteerivates õigusaktides, mis keelustavad loomavõitlused ja loomade vastu suunatud vägivalda näitavate videote jagamise. Loomakaitseühingu Humane Society of the United States president Kitty Block sõnas, et kõikides osariikides on küll loomakaitseseadused olemas, ent vaid föderaalne keeld võimaldab kohtu alla anda osariikidevahelisi juhtumeid.