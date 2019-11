Lena Boysen Hillestad võib tavainimese jaoks olla tundmatu nimi, kuid veokoerte maailmas on tegu absoluutse tipptegijaga. Hiljuti käis Lena Eestis koeraomanikke koolitamas ning rääkis oma säravast karjäärist ka Lemmikule.

Tellijale

Koertega reisides ja sõitudel osaledes on äpardused vältimatud. Kord otsustasid New Yorgi osariigis toimunud kelguveovõistluse korraldajad keset võistlust voorude stardiaegu muuta. Lena, kes pärast esimese osa lõpetamist koertega puhkama oli läinud, sellest ei kuulnud ja nii juhtuski, et staadionile tagasi saabudes oli järgmine katse juba lõppenud.