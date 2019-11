Müstilise mure kurblik tõde: kassipoiss Täpp on iseenda suurim vaenlane

Täpi eest hoolitsev hoiukodu külastas kiisuga erinevaid kliinikuid — läbida tuli hulk uuringuid ja Täpile määrati viis erinevat raviskeemi ja erinevaid toidulisandeid, kuid olukord paremaks ei läinud.

Pool aastat erinevaid ravikuure, maooperatsioon ja uuringuid tuvastasid lõpuks, et väikese Täpi organismis peitus helikobakter, mis ta pidevalt seedimata toitu välja oksendama paneb. Seisundi kontrolli all hoidmiseks vajas ta igapäevaselt ravitoitu, probiootikume, oksendamisvastast toidulisandit ja spetsiaalset ravikonservi. Tulemus oli nullilähedane, sest kiisul oli ikka halb olla.

Hoiukodu pöördus taas kliinikusse, et õnnetut kiisulast aidata. Kassilt võeti vereproov, talle tehti ultraheli läbivaatus ning lõpuks operatsioon, et võtta proovid soolestikust, lümfisõlmedest ja kaksteistsõrmikust. Eelmisel nädalal saabus Saksamaalt laboriproovide vastus, mis avaldas, et Täpil on IBD ehk põletikuline soolehaigus. Põhjuseks on organismi immuunsüsteem, mis ründab soolestikku. See omakorda tekitab põletikku ja tulemuseks on krooniline oksendamine.

IBD jaoks on ravi olemas ja osadel juhtudel on kiisud paranenud ning saanud terveks. Halvimal juhul hakkab mure aeg-ajalt korduma. Pesaleidja vabatahtlikud on aga optimistlikud ja alustavad arsti soovitatud raviga lootuses, et kiisupoiss Täpp saab terveks. Küll aga paluvad nad kassisõprade abi, et kinni maksta 225-eurone kliinikuarve, mis ühele MTÜ-le on väga suur summa.