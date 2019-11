Päevakäpp: nöbinina Miki tahab jõuludeks koju minna

Väike Miki on Mulgimaa leidlaps ning vanuselt veidi alla kolme kuu noor. Koos temaga ootab päriskodus veel viis kaaslast.

Asukohaks on kiisudel Maakri kvartal Tallinna südalinnas, kus saab teha tutvust ja ideaalse sobivuse korral südametemurdja endaga koju viia. Kõik kiisud on saanud parasiiditõrje, kiibi ja osad ka juba vaktsiini. Igal juhul on nad armastava kodu olemasolul valmis oma kompsud kohe kokku korjama ja teekonna päriskoju ette võtma.