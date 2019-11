Galerii: Elu24 kontoris ootab uut kodu seitse pöialpoissi

Väikesed pöialpoisid on Mulgimaa leidlapsed — vanuses poolteist kuni kolm kuud. Leidub erinevas toonis, erakordsete iseloomudega. Poisse ja tüdrukuid. Kõik nad on armastust ja kodust hoolt igati väärt.

Asukohaks on neil Maakri kvartal Tallinna südalinnas, kus saab teha tutvust ja ideaalse sobivuse korral südametemurdja endaga koju viia. Kõik kiisud on saanud parasiiditõrje, kiibi ja osad ka juba vaktsiini. Igal juhul on nad armastava kodu olemasolul valmis oma kompsud kohe kokku korjama ja teekonna päriskoju ette võtma.