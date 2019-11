Saa tuttavaks kassiga, kellel ees Charlie Chaplini ikooniline vunts

«Kui ta oli kolme- või neljakuune, siis märkasin, et tumedad karvad tema näos jätavad mulje justkui kasvaks tal Charlie Chaplinile omane humoorikas vunts. Sealt tuli ka tema nimi,» avaldas Charlie omanik Stacey Music, kes leidis kassitüdruku oma naabri aiast. «Kui ta kasvas, siis venis ka vunts laiemaks. Inimesed on öelnud, et nüüd meenutab ta rohkem Freddie Mercuryt või Tom Selleckit, kuid ilmselgelt ei hakka me nime muutma» lisas ta.