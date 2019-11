Ilus lugu meilt võetud loomadest

Ei ole vaja karta varjupaigast loomade võtmist. Jah, alguses võivad paljud neist loomakestest parajat peavalu tekitada - on vaja aega, et teineteisega harjuda ja üldse aru saada, kuidas loomaga suhelda. Meie siin hoiupaigas teame, kuidas neid “lahti sulatada”, kusjuures teame kohe, ja ikka juhtub meil ka nii, nagu Gloriaga (vajutage häštägi ning lugege tema kohta #koer51600), palju aega pidi mööduma, kuid ikkagi hakkasime teineteisest aru saama, harjusime, leidsime temaga ühise keele, tema võttis pingevabamalt ning meil on nüüd hea! Ja kui palju aastaid oleme meie kodutute loomadele pühendanud (minul isiklikult saab varsti, 2023 aastal, 25 aastat loomadega tegelemist).

FOTO: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

Ühesõnaga, mis ma öelda tahtsin: lõppkokkuvõtes, vaatamata äranäritud sussidele/juhtmetele ja muule kraamile, kingivad loomad meile metsikul hulgal positiivi. Vastu saab tohutult palju! Nende andumus on piiritu! Lõputult positiivseid emotsioone! Kogu elu muutub - aktiivne eluviis, põld/mets, ühised jalutuskäigud, väljasõidud loodusesse! Ja see on suurepärane, ma leian.

Loomad õpetavad meid mõistma asjade olemust meie planeedil, see on väga oluline, sest oleme samuti selle struktuuri osa, aga meil on loomadelt väga palju veel õppida. Andke loomadele see võimalus teid selles harida. Mina õpin nendelt siiamaani ja see meeldib mulle väga!

Jagan teiega mõningaid pilte õnnest säravatest loomadest, kes kunagi ootasid oma uusi peresid meie hoiupaigas www.pets.ee, ja nüüd siis nende õnnelikud peremehed kirjutavad neist oma mini/maxi blogides ning postitavad vahvaid pilte. See on suurepärane! Need siin ei ole mingid aretajatelt ostetud tõukoerad. Need on lihtsad, kellegi poolt hüljatud koerad, kes kunagi sattusid meie varjupaika ja nüüd elavad oma uut elu, elu täis hoolt ja armastust, tihti ka seiklusi. Kõik fotod on võrratud, neid on rohkemgi, aga ma panen siia vaid viimaseid, mis leidsin.

(Pildid on pärit Instagramist, kus meie Hoiupaika täg’iti)