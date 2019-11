Eile kell 13.16 teatati, et Virtsu aleviku piirkonnas on luik jääs kinni. Pinnaltpääste varustuses päästjad selgitasid, et luik ei olnud hädas. Tavaolukorras terved linnud jäässe kinni ei külmu, vaid püsivad ühel kohal sooja säästmiseks. Enne päästjate kutsumist tasub seega veenduda, kas lind ikka abi vajab.