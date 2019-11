Austraalia maastikupõlengud on koaalapopulatsiooni tõsisesse kadumisohtu seadnud

Funktsionaalne väljasuremine tähendab, et kui liigi mõni isend isegi elus on ja sugu jätkab, ei suuda kogu liik või ühel kindlal alal elav väiksem populatsioon enam edasi kesta. Uus-Lõuna-Walesi osariigis just selline asi juhtuda võibki, sest umbes 80 protsenti sealsetest koaalade elupaikadest on leekides hävinud.

Ühenduse Australian Koala Foundation esinaine Deborah Tabart sõnas väljaandele Daily Mail, et lisaks koaalade hukkumisele on hävinud ka ellujääjatele hädavajalikud eukalüptipuud, mille tagasi kasvamine aega võtab. Seetõttu ärgitas Tabart tegutsema ka riigi peaminister Scott Morrisoni, et olukord veelgi ei eskaleeruks.