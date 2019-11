Päevakäpp: kauni välimusega Nacho loodab jõuludeks pärispere saada

Vähem kui pooleaastane Nacho on pärit Koselt, kust ta kolis Pesaleidjasse koos oma venna Tacoga. Muidu identse, aga halli kasukaga Tacol oli leidmisel käpp vigane ning hetkel on kassipoiss veterinaari juures operatsioonist taastumas. Nõnda on kaunis Nacho nüüd väikest tuba jagamas umbes 50 teise kassipoisiga. Seltskond on kirju ja suur, aga ometi tunneb kaunis poisskass end väga üksikult ja väga hirmunult.