Päevakäpp: raske eluteega Vardan soovib leida oma inimesi

Ent Vardani minevikus on tumedad saladused mis alles hiljaaegu paljastusid. Hoiukodu ei saanud aru miks Vardan oma karva kisub. Kisub ja kisub ja lausa nii, et paljas nahk on paista. Ka ei mõistnud Pesaleidja vabatahtlikud, miks Vardan esialgu meessoost isikuid kartis. Ent hiljuti saadi vaese kiisukese minevikust rohkem teada.