Tallinnas toimub homme Eesti suurim puurikanade kaitseks mõeldud meeleavaldus

Nähtamatute Loomade kampaania kutsub üles Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvat Selverit ning Tallinna ja Tartu Kaubamaja Toidumaailmu loobuma järk-järgult puurisüsteemidest pärit munade müügist aastaks 2025. Seni on läbirääkimisest grupiga luhtunud.

«Uskumatu, et Tallinna Kaubamaja Grupp veel puurikanade mune müüb. Puurid on meie ühiskonnast kadumas, sest aina enam ettevõtteid ei soovi toetada äri, kus lind elab terve elu vaid A4-suurusel alal, kaotab seetõttu liikumisvõime ning ning tunneb murtud luude ja sulgede kaotuse tõttu kohutavat piina» sõnas Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll.

Pühapäevasel meeleavaldusel on kohal loomakaitsjate varasematest protestidest kordades rohkem osalejaid, kes näitavad üheskoos Tallinna Kaubamaja Grupile, et soovivad puurikanade munade müügi lõpetamist. Lisaks Nähtamatutele Loomadele on kohal ka vabatahtlikud organisatsioonidest Eestimaa Rohelised, Vabaühenduste Liit ja Eesti Loomakaitse Selts.