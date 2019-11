Galerii: haruldase haigusega saksa lambakoer ei kasva kunagi suureks

Õnnetul kombel nakatus Ranger kutsikana parasiitse viburlooma Giardiaga ning selle tagajärjel lõpetas tema ajuripats kasvuhormooni tootmise. See aga tähendab, et Ranger sirgub oma liigikaaslastest erinevalt ja isegi kahe aasta vanusena näeb ta endiselt välja nagu kutsikas.

Esialgu tundus, et parasiit Rangerile kahju ei teinud, kuid peagi märkasid tema omanikud, et koer on kasvamise lõpetanud. Visiit loomaarsti juurde kinnitas, et Rangeri kutsikapõli paistab olevat jäädav. Kuigi armsa välimusega, on Ranger nakkuse tõttu maadlema pidanud mitmete terviseprobleemidega. Sellele vaatamata on koer nüüdseks kenasti kosunud, hea tervise juures ja alati valmis paitusi vastu võtma.