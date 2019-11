Järjekordne Eesti moemaja loobub karusnaha kasutamisest

Programmis osalevad disainerid, moemajad, rõivaketid ja kauplused ei tooda ega müü ehtsast karusnahast tooteid. Tänaseks on programmiga liitunud juba 30 Eesti moeettevõtet, kes on ühinenud selliste tuntud tipptegijatega nagu Prada, Versace, Gucci, Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein ja teised.

Diana Arno moemaja tegevjuhi Helen Langi sõnul on liitumine tingitud veendumusest, et mitte keegi ei pea ilu nimel kannatama. Kuigi karusnahka ei kasutata Diana Arno kollektsioonides juba praegu, on varasemast säilinud mõned karusnahka sisaldavad tooted, mistõttu saab karusnahavabalt alustada 2022. aastal.