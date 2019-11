LORY-GLORIA ei karda enam

Kuni tänase päevani püüdsime me kõigest väest ta usaldust võita ja lõpuks meil õnnestuski!! Kõigepealt võttis LORI omaks meie Volodjat, seejärel ka kõiki teisi, täna on see esimene kord, millal ta nõustus oma aiast välja tulla ning jalutada. Koera rõõm oli üüratu ning meiegi oleme väga rõõmsad, sest nüüd läheb märksa kergemaks. Ta lõpuks ometi mõistis, et vaenlasi ta ümber ei ole, ja et olla rõõmus on palju parem kui olla pinges ja kuri. Aga me töötasime selle kallal ikka tõesti kaua... ta ei lubanud isegi koristada oma jalutusaias, aina viskles ja ründas.

Nägu nüüd näha on - koer on ta lihtsalt suurepärane! Hell ja mänguhimuline. Ideaalne koer eramajja, kus ta võtab teie perekonnaliikmed omaks ja hakkab teid teenima nii hästi, nagu ta seda oskab. Suurepärane koer talu jaoks, kus on palju ruumi ja avarust, et joosta, kuhugi põgenema ta ei hakka! Ta on steriliseeritud, kiibitud ja vaktsineeritud, ühesõnaga temaga on kõik ok ja ta on valmis uude, kõige paremasse koju sisse kolimiseks!