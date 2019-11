Video: uskumatult ülekaaluline kass ei ole trenni tegemise üle sugugi õnnelik

Cinderblock on Washingtoni osariigis elav tugevas ülekaalus kass, kes oma tervise huvides esimesel võimalusel kaalu langetama peab. Ülesande kassi aidata võttis vastu kohalik loomakliinik, mille varustusse kuulub spetsiaalselt loomadele mõeldud jooksulint. Veterinaaride hinnangul üksnes eridieedist ei piisanud ja nii pandi Cinderblock lindile, et ta liikuma sundida. Nutikas kass istus aga lindi liikumatule servale maha ja jättis töösse vaid ühe käpa.

Kassist sotsiaalmeediasse laetud video sai kiiresti ääretult populaarseks ning nii mõnigi kommenteerija suutis enda treeninguid Cinderblocki pooliku pingutamisega samastada. «Üks samm korraga, Cinderblock — sa suudad seda!» kirjutas üks kaasaelaja samas kui teine lisas, et trenn on küll kohutav, kuid haigete liigestega elamine on veelgi hullem.