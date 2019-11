Päevakäpp: ükssilm Justusel pole kunagi oma kodu olnud

«Ja need kahejalgsed... Muudkui käivad mul järel ja räägivad minuga titahäälel ja ütlevad, et nüüd on kõik hästi. Kas nad päriselt räägivad minuga? Nad tõesti märkavad mind? Küll see elu turvakodus on ikka imelik.

Saabusin siia maikuu keskel ning alates sellest ajast on mind tähelepanuga üle külvatud. Esimese asjana viidi mind arstile, mu haige silm opereeriti ära ning ma sain kõik vajalikud terviseprotseduurid. Kui ma päris aus olen, siis ma pole end kunagi varem nii tervena tundnud. Nagu purikas kohe!

Veidi teeb mind veel ärevaks inimeste tähelepanu. Tänaval olin ju harjunud, et enamasti mind «kõss-kõss» hüüdes minema aeti, aga siin muudkui tahetakse minuga jutustada ja räägitakse, kui ilus ma olen. Mina? Ühesilmne hall triibik? See on küll esmakordne!