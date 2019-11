Rajakaamera video: vaata, milliseid tempe Tallinna loomaaeda kolinud mägrad öösiti teevad

«Vabal tahtel loomaaeda asunud ja siia ise linnaku ehitanud mäkrade juures on veebikaamera pilti näidanud juba ligi kuu aega,» kirjutas zooloog Tiit Hunt RMK loodusblogis. «Nüüd saab ka kindlalt väita, et meie Tallinna mägralinnas elab neli prisket ja tervet looma – ema, isa ja kaks varakevadel sündinud poega.» Hundi sõnul on mägrad rajakaamera töös olemise ajal pea igal ööl kaamerasilma ette sattunud ning kõige aktiivsemad on nad mõistagi pimeduse saabudes.