Eestit väisab sel nädalavahetusel maailmastaarist koerasportane

Sündmus on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud, mistõttu eelregistreerumine on nõutud. Registreerumiseks saada kiri PetCity Facebooki postkasti .

AJAKAVA JA KÜLALISED

Kell 12 — Ain Reppo

Ain Reppo on üks kogenumaid nelja- ja enam koeraga võistlejatest Eestis. Kahtlemata on tegemist on Eesti veospordi pioneeriga. Ain on kohal selleks, et rääkida enda kogemustest rajal ning nõustada kõiki huvilisi.

Kell 12:30 - 14:30 — Lena Boysen Hillestad (NB! Ingliskeelne loeng)

Lena on maailmas tunnustatud sportlane, kelle käe all on treeninud ka teised maailmatipud. Tegemist on 25-kordse maailma- ning 15-kordse Euroopa meistriga pulkas, 4-koera veos ning dryland tõukerattas. Lena räägib kõikidele huvilistele sellest, kuidas treenida kutsikat maast madalast tubliks spordikoeraks, kuidas lemmikloomaga stressirohketes olukordades toime tulla

Kell 16 — Marta Miil

Marta on Eesti agility täielik liider. Noor, kuid väga sihikindel tütarlaps on Eesti Agility meister, samuti saavutas ta sel aastal agility maailmameistrivõistlustel hõbemedali. Marta tutvustab agility arengut Eestis, räägib spordiala põhitõdedest, annab nõu kõikidele agility-huvilistele ja loomulikult jagab agility maailmameistrivõistluste muljeid.