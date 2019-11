Fotod: vapper koer päästab koaalasid tulesurmast

Erksinist silmadega Bear on treenitud loodusest leidma hüljatud, vigastatud ja haigeid koaalasid ning viimased päevad on tema jaoks tööd täis olnud. Erinevalt paljudest teistest «koaalakoertest», kes otsivad koaalade väljaheiteid, suudab Bear oma terava ninaga üles leida elusad isendid, mistõttu on ta praeguses olukorras oluliselt kasulikum.

Beari hakati otsingukoeraks treenima umbes aastavanuselt ning kiirelt sai spetsialistidele selgeks, et tegu on ideaalse isendiga. Kuna Bear ei armasta paitusi ega inimeste seltsi ning on ülimalt aktiivne ei ole ta perekoeraks sobiv, kuid otsingutööks paremat kutsat on raske leida.