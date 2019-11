Loomale otsa sõitnud autojuhid panevad kaasliiklejad trahvihirmus ohtu

Mõte, et rahatrahvi vältimiseks on parem õnnetusjuhtumist päästeametit mitte teavitada, on Eesti Metsloomaühingu sõnul rumalus. «Tegemist on täiesti vale väitega ning politseile mitteteatamine on selliste õnnetuste puhul äärmiselt vastutustundetu käitumine,» kirjutas ühing sotsiaalmeedias avaldatud posituses. «Maanteel või selle pervel vedelevad hukkunud metsloomad seavad ohtu teised liiklejad, eriti just praegusel pimedal ajal. Ohtu satuvad ka teised loomad, linnud, kes korjust sööma tulevad.»